Immer weniger Spargel: Anbaufläche hat sich in Sachsen-Anhalt halbiert

Die Anbaufläche des Edelgemüses hat sich in den vergangenen zehn Jahren in Sachsen-Anhalt halbiert - in Deutschland ist sie stabil. Was sind die Gründe?

Halle/MZ - In keinem anderen Staat Europas ist Spargel so beliebt wie in Deutschland. Die Ernte ist in diesen Tagen voll angelaufen. Doch auf Sachsen-Anhalts Feldern wird immer weniger gestochen. „Viele Betriebe haben in den vergangenen Jahren die Produktion aufgegeben“, sagt Frank Saalfeld, Geschäftsführer des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer. Ein Blick auf die Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigt das. 2011 wurde noch auf 802 Hektar Spargel angebaut, im Jahr 2021 waren es nur noch 433 Hektar (600 Fußballfelder). Deutschlandweit wurde 2021 auf 22.500 Hektar Spargel angebaut - die Produktion ist relativ stabil. Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor.