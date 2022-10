Immer öfter klauen offenbar auch Hausfrauen und Rentner

Folge der Krise: In Sachsen-Anhalts Handel wird mehr gestohlen. Fallzahlen steigen um 30 Prozent. Zu den Tätern gehören offenbar verstärkt Hausfrauen und Rentner.

In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Ladendiebstähle

Halle/MZ - - Ob Lebensmittel, Kosmetik oder Smartphones: Mit gestiegenen Preisen in allen Segmenten nimmt auch die Zahl der Ladendiebstähle zu. Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt verzeichnet eine ungewöhnliche Steigerung, nachdem in den vergangenen Jahren weniger Fälle gemeldet wurden. Knapp 5.800 Ladendiebstähle gab es bis zu diesem August, im Vorjahreszeitraum waren es rund 4.500. Das ist ein Anstieg um 30 Prozent. „Es liegt nahe, diese Steigerung in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Situation zu sehen. Die Inflation führt zu extremen Teuerungen für Waren“, sagt Michael Klocke, Sprecher des LKA.