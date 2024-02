Viele Menschen in Sachsen-Anhalt leiden nachts unter Atemaussetzern und wachen erschöpft auf. Wie Experten im Krankenhaus Martha-Maria in Halle bei Schlafapnoe die richtige Therapie finden - und was generell gut für den Schlaf ist.

Mit Video: Immer müde - So wird Menschen im Schlaflabor im Martha-Maria-Krankenhaus in Halle geholfen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Ein nüchternes Krankenhausbett, eine Kamera an der Decke, auf der Stirn und hinter den Ohren kleben Elektroden, am Oberkörper verlaufen Kabel: So sieht es aus, wenn man Patient im Schlaflabor im Martha-Maria-Krankenhaus in Halle-Dölau ist. Und so ausgestattet soll geschlafen werden, wenn man ohnehin schon schlecht schlafen kann?