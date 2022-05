Immer mehr Rettungskräfte werden bei Einsätzen angegriffen

Halle (Saale)/MZ - Pöbeleien, aber auch Tritte und Schläge: Rettungskräfte sind regelmäßig Gewaltattacken ausgesetzt. In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Übergriffe seit Jahren. Für 2020 führt das Innenministerium 149 Fälle von verbaler oder körperlicher Gewalt an, im Jahr davor waren es 132. Das ist eine Steigerung um fast 13 Prozent. Am häufigsten werden Mitarbeiter von Rettungsdiensten angegriffen. Insgesamt haben sich die Attacken innerhalb von fünf Jahren (2016: 69) mehr als verdoppelt. Feuerwehren und Rettungsorganisationen führen die massive Steigerung auch auf stärkere gesellschaftliche Spannungen zurück.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<