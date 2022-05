Verfassungsfeinde:  Reichsbürger in Sachsen-Anhalt geben ihre BRD-Pässe ab

Magdeburg/MZ - Sie halten die Bundesrepublik für keinen echten Staat, sondern eine GmbH: Immer mehr sogenannte Reichsbürger geben ihre Personalausweise und Reisepässe bei Behörden ab, um ihre Ablehnung des Staates zu dokumentieren. In 30 Fällen seit 2018 haben sich Szenevertreter in Sachsen-Anhalt auf diesem Wege ihrer offiziellen Ausweise entledigt - das geht aus einer Anfrage des SPD-Abgeordneten Rüdiger Erben an das Innenministerium in Magdeburg hervor. Reichsbürger gelten dem Verfassungsschutz als teils gefährliche Extremisten, sie werden deshalb vom Inlandsgeheimdienst beobachtet.

