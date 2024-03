Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt leiden an einer Depression. Einer der Gründe sind auch die Krisen der Zeit. Katrin Heldt aus Halle hat immer viel gearbeitet und Warnzeichen ignoriert – dann kam der totale Zusammenbruch vor drei Monaten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Katrin Heldt bestellt sich um kurz nach 10 Uhr ein Frühstück, ein Omelett mit Brötchen. „Ich kann früh noch nichts essen, aber jetzt ist eine gute Zeit“, sagt sie mit leiser Stimme. Sie ist vorsichtig, schätzt zunächst ab, wo ein guter Platz in dem Café in Halles Innenstadt ist. Wo nicht alle zuhören können. Katrin Heldt ist nicht ihr echter Name. Sie will zwar ihre Geschichte erzählen, aber nicht erkennbar sein. Weil sie die Kontrolle behalten will. Denn die hat sie verloren: Sie konnte nicht aufstehen, nicht mehr zur Arbeit, einfach nichts mehr. „Die Depression kam mit voller Wucht.“ Heldt ist seit etwa drei Monaten nicht arbeitsfähig.