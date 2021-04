Immer mehr Klinik-Ärzte in Sachsen-Anhalt arbeiten in Teilzeit

Immer mehr Ärzte in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern arbeiten in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte.

Halle (Saale) - Immer mehr Ärztinnen und Ärzte in Sachsen-Anhalts Krankenhäusern arbeiten in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte. Nach den jüngsten vorliegenden Zahlen stieg deren Anteil von 11,3 Prozent im Jahr 2009 auf 25,4 Prozent im Jahr 2019, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. In konkreten Zahlen hieß das, dass 2019 insgesamt 1387 Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit arbeiteten oder geringfügig beschäftigt waren, nachdem es 2009 erst 468 waren.

Dabei nahmen Ärztinnen die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit häufiger wahr als ihre männlichen Kollegen: 2019 waren es 899 oder 34,3 Prozent aller ärztlichen Beschäftigten, 2009 waren es 358 gewesen. Bei den Ärzten stieg die Zahl von 110 oder 4,9 Prozent auf 488 (17,1 Prozent). Ende 2019 arbeiteten diesen Angaben nach insgesamt 5470 Ärztinnen und Ärzte an den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt. (dpa)