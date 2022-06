Anynome Briefe und E-Mails Bombendrohungen in Sachsen-Anhalt: Werden es immer mehr?

An mindestens vier Schulen in Sachsen-Anhalt gab es in den vergangenen Monaten anonyme Drohungen, zuletzt im Mai und Juni. Zuletzt musste der Hauptbahnhof in Halle geräumt werden. Doch gibt es tatsächlich immer mehr Fälle?