Falsche Klimaziele, Bürgergeld fürs „Nichtstun“: Die Industrie- und Handelskammern in Sachsen-Anhalt stellen der Bundesregierung ein überaus schlechtes Zeugnis aus. Neue Sondervermögen für die Wirtschaft lehnen sie ab.

Magdeburg/MZ - Angesichts negativer Prognosen für Sachsen-Anhalts Wirtschaft im Jahr 2024 haben die Industrie- und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg (IHK) schwere Vorwürfe an die Bundesregierung gerichtet. Obwohl die deutsche Wirtschaft unter größtem Fachkräftemangel leide, „bezahlen wir Millionen von erwerbsfähigen Menschen fürs Nichtstun“, kritisierte Halles IHK-Präsident Steffen Keitel am Mittwoch in Magdeburg.