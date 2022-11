Ifa unter Strom: Großaufträge von BMW und Mercedes für neue E-Autos

Haldensleben/MZ - Nach der Übernahme durch den Münchner Finanzinvestor Aequita will Sachsen-Anhalts größter Autozulieferer Ifa wieder investieren: „Wir planen Investitionen in allen vier Werken“, sagte Ifa-Geschäftsführer Stefan Bultmann. Das gelte für die Produktion am Firmensitz in Haldensleben (Börde) wie auch für die Standorte Charleston (USA), Shanghai (China) und Ujazd (Polen). Das Unternehmen habe unter anderem von den Autobauern BMW und Mercedes Großaufträge im Bereich Elektromobilität erhalten.

