Biodiversität in Sachsen-Anhalt iDiv-Experte aus Halle zum Artensterben: „Nur noch 08/15-Grünlandgesellschaft oder blühende Wiesen?“

Der Verlust von Tier- und Pflanzenarten droht nicht nur weltweit, sondern direkt vor der eigenen Haustür in Mitteldeutschland. Geobotaniker und iDiv-Experte Helge Bruelheide erklärt, was man dagegen tun kann - und was Biodiversität mit psychischer Gesundheit zu tun hat.