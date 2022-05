„Ich dachte, Oma stirbt“: Warum eine Altenpflegerin aus Freyburg für die Impfpflicht ist

Die MZ sprach mit zwei Mitarbeiterinnen, die eine geimpft, die andere ungeimpft. Sie möchten anonym bleiben, da sie auch über sehr persönliche Erlebnisse von Angehörigen in der Pandemie berichten.

Freyburg/MZ - Ab dem 16. März gilt in den Gesundheitsberufen in Deutschland eine Impfpflicht. Aktuell tobt ein politischer Streit, ob diese auch umgesetzt werden soll. Im Pflegeheim Sankt Laurentius in Freyburg ist gut ein Fünftel der Mitarbeiter noch nicht geimpft. Doch warum?