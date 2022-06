Hüter des Chip-Tempels: Dieser Mann bringt Intel nach Magdeburg

Intel produziert Mikrochips in Reinräumen, die tausendmal sauberer sind als OP-Säle: Ab 2027 sollen zwei Halbleiterfabriken in Magdeburg den Betrieb aufnehmen.

Magdeburg/Dublin/MZ - Sogar in Davos reden sie jetzt von Magdeburg. Denn auch beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz ging es dieses Jahr um Computerchips. „Geopolitik wurde in den vergangenen fünf Jahrzehnten dadurch definiert, wo die Ölreserven liegen“, sagt Pat Gelsinger, Chef des Chip-Herstellers Intel, vergangene Woche in Davos.