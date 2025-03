Polizisten in Sachsen-Anhalt klagten in der Vergangenheit über Gesundheitsprobleme nach dem Schießtraining. Das hat das Innenministerium auf Anfrage der AfD im Landtag eingeräumt.

Hustenreiz und Hörbeschwerden: Ministerium räumt Auffälligkeiten an Polizei-Schießständen ein

AfD-Innenpolitiker Matthias Büttner (AfD) zeigt sich besorgt über den Zustand von Polizeischießständen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/MZ - Polizisten in Sachsen-Anhalt haben über Gesundheitsbeschwerden nach dem Training auf behördeneigenen Schießständen geklagt. Das geht aus einer Kleinen Anfrage des AfD-Innenpolitikers Matthias Büttner an das Innenministerium hervor. Darin räumt das Innenministerium an mehreren Polizeischießstätten „vereinzelt gesundheitliche Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Emissionen und der Luftqualität“ ein.