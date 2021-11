Hunderte Tonnen illegaler Abfälle in Sachsen-Anhalt

Halle - Das Landesverwaltungsamt hat in den vergangenen Monaten rund 300 Tonnen illegaler Abfälle und rund 80 alte Elektrogeräte in Sachsen-Anhalt sichergestellt. Darunter seien Batterieteile, Eisenstaub-, Kunststoff- und Gummiabfälle gewesen, die als „grüne Abfälle“ aus Sachsen-Anhalt oder über die deutsche Grenze gebracht werden sollten, teilte die Behörde am Donnerstag in Halle mit. Das Landesverwaltungsamt, das eng mit Polizei und Zoll zusammenarbeitet, stößt nach eigenen Angaben immer öfter auf illegale Tätigkeiten.

Firmen suchten immer wieder Wege und fänden sie teilweise auch, um Müll billig und auf illegale Weise loszuwerden, erklärte der Präsident des Landesverwaltungsamts, Thomas Pleye.

Im laufenden Jahr seien bei der Behörde 140 sogenannte Notifizierungsanträge zum grenzüberschreitenden Transport von Abfällen gestellt worden. Davon unabhängig seien 57 verdächtige Abfalltransporte identifiziert und kontrolliert worden. 13 davon hätten sich als illegal herausgestellt. Diese würden bei der jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

„Illegaler Müll wird nicht sachgerecht entsorgt, sondern landet in der Regel ungeschützt in der Erde und verursacht dadurch Umweltschäden. Jede erfolgreich verhinderte illegale Müllerverbringung ist ein Beitrag zum Umweltschutz“, erklärte Behördenchef Pleye.