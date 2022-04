Das sind die beliebtesten Haustiere in Deutschland und Sachsen-Anhalt

Ob Hund, Katze oder Meerschweinchen, am 11. April wird mit dem Welthaustiertag jeder tierischer Mitbewohner gefeiert. Doch welches Tier ist besonders bei den Sachsen-Anhaltern beliebt?

Magdeburg/DUR/it - Laut einer Umfrage interessierten sich 2021 über 33 Millionen Deutsche für Haustiere. Kein Wunder also, dass sich viele einen Hund, Katze oder andere Tiere zulegen. Allerdings gibt es ein Haustier, das sich besonders großem Interesse erfreut.

Das Online-Portal Vergleich.org hat sich die Suchanfragen des vergangenen Jahres genauer angeschaut. Dabei wurde darauf geachtet, dass es sich bei der Suche um eine Kaufintention handelt. Den Beobachtungen nach, ist in Deutschland der Hund auf dem ersten Platz gelandet. Mit über 105.700 Online-Suchanfragen pro Monat liegt der "beste Freund des Menschen" weit vor anderen Haustieren.

In Sachsen-Anhalt belegt der Hund den ersten Platz unter den Haustieren

Auch in Sachsen-Anhalt wurde am meisten nach "Hund kaufen" vor allen anderen Haustierarten gesucht. Besonders stark war das Interesse der Sachsen-Anhalter Anfang Mai und Ende Dezember. Ob das Suchverhalten mit Muttertag und Weihnachten zusammenhängt, kann jedoch nicht bestätigt werden. Dass der Hund das beliebteste Haustier des Jahres 2021 war, spiegelt sich auch in den Zahlen der Hundebesitzer wider. Über 12,2 Millionen Personen haben 2021 mindestens einen Hund besessen, wie Statista angibt.

Und alle Katzenliebhaber fragen sich bestimmt, warum ihre Lieblingstiere denn nicht auf Platz eins sind. Immerhin haben sie es auf den zweiten Platz geschafft. Demnach gab es rund 81.700 Online-Suchanfragen für “Katze kaufen”. Bei den Sachsen-Anhaltern hat es für die Katze ebenfalls nur für Platz zwei gereicht. Dennoch haben sich Hund und Katze am Ende des Jahres ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Meerschweinchen ist beliebter als Vogel in Sachsen-Anhalt

Mit rund 11,6 Millionen Katzenbesitzern in Deutschland, liegt der Stubentiger ebenfalls nur knapp hinter dem Hund. Der dritte Platz geht überraschenderweise an den Papagei. Die bunten und intelligenten Tiere werden monatlich 53.800 Mal online gesucht, berichtet das Online-Portal. Der Papagei ist allerdings dicht gefolgt vom Wellensittich (38.520 Suchanfragen pro Monat) und dem Meerschweinchen (38.050 Suchanfragen pro Monat).

Auch bei den Suchanfragen in Sachsen-Anhalt lagen die drei Tierarten fast gleich auf. Nur das Meerschweinchen wurde öfter als Wellensittich und Papagei gesucht. In Deutschland haben im Jahr 2021 zwischen rund 2,3 und 2,6 Millionen Menschen entweder einen Vogel oder ein Nagetier besessen.