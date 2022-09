Anhänger mit Botschaft am Halsband: Was wurde aus dem Streuner von Haldensleben?

Haldensleben - Das Mitleid war groß, als ein kleiner schwarzer Terrier vor gut einer Woche im Polizeirevier in Haldensleben abgegeben wurde. „Keiner will mich“ soll in kyrillischer Schrift auf einem Anhänger an seinem Halsband gestanden haben. Eine Frau hatte den freilaufenden Hund in der Gerikestraße aufgelesen und zur Polizei gebracht.