Hotels in Mansfeld-Südharz öffnen

Das Hotel Schindelbruch in Stolberg soll im Rahmen eines Modellprojektes wieder öffnen. Foto: Maik Schumann

Stolberg - Zwei Hotels im Landkreis Mansfeld-Südharz wollen am Freitag im Rahmen eines Modellprojektes für vier Wochen öffnen. „Modellprojekte sind zwingend notwendig für eine Langzeit-Strategie in der Covid-19-Pandemie“, sagte Hoteleigentümer Clemens Ritter am Donnerstag. Es sei richtig, mit Modellversuchen während der Corona-Pandemie Erkenntnisse zu gewinnen, um Langzeit-Konzepte zu entwickeln.

Neue Modellprojekte werden nicht mehr genehmigt

Bereits Anfang April hatten die beiden Hotels der Gruppe Ritter von Kempski Privathotels ihren Modellversuch genehmigt bekommen. Die Landesregierung hatte die Möglichkeit der versuchsweisen Öffnungen in der neuen Corona-Landesverordnung geschaffen. Damit will die Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter anderem pandemiefeste Veranstaltungskonzepte testen.

Im Zuge der Verlängerung der Corona-Landesverordnung um drei Wochen sollten jedoch neue Modellprojekte nicht mehr genehmigt werden, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) unlängst. Die bisherigen Projekte sollten aber im Rahmen des Vertrauensschutzes bleiben. (dpa)