Sachsen-Anhalt hat die höchste Quote an ungenutzten Wohnungen deutschlandweit. Vor allem auf dem Land wächst das Problem. Den Vermietern fehlen die Mittel für Investitionen.

Hoher Leerstand: Warum im Land so viele Bestände unbewohnt sind

Wohnungen in Sachsen-Anhalt

Viele Wohnungen in Sachsen-Anhalt stehen leer. Vor allem die Plattenbauten müssen saniert und modernisiert werden.

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt sind immer mehr Wohnungen unbewohnt: Das Land hat im Bundesvergleich den höchsten Leerstand. 7,7 Prozent der Geschosswohnungen stehen leer, hat eine Analyse des Beratungsinstituts Empirica mit dem Immobilienspezialisten CBRE für das Jahr 2022 ergeben. Vor Sachsen (6,1 Prozent) und Thüringen (5,8 Prozent) ist das die höchste Quote. „Die Bevölkerungszahlen sinken stärker als in anderen Bundesländern. Damit stehen immer mehr Wohnungen leer“, sagt Matthias Kuplich, Direktor des Verbands der Wohnungsgenossenschaften (VDWG).