Viele Corona-Fälle: Abellio rechnet erneut mit Zugausfällen in Sachsen-Anhalt und Thüringen

Bahnreisende in Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen am Wochenende erneut mit Ausfällen von Zügen im Netz von Abellio rechnen. Grund sei der hohe Krankenstand.

«Zug fällt aus» steht auf einer Anzeigetafel. Wegen vieler Corona-Fälle bei mFahrpersonal warnt Abellio vor Ausfällen und Beeinträchtigungen in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Halle (Saale)/dpa - Das Bahnunternehmen Abellio hat wegen eines hohen Krankenstandes beim Fahrpersonal erneut vor vermehrten Zugausfällen am Wochenende gewarnt.

Die Zahl der Corona-Fälle sei unvermindert hoch, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag. Der Schwerpunkt liege im Saale-Thüringen-Südharz-Netz, und dort vor allem im nördlichen Thüringen, so die Sprecherin. Darüber hinaus wirkten sich einige Baumaßnahmen im Abellio-Netz auf den Zugverkehr aus.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Abellio vor Ausfällen gewarnt. Abellio betreibt in Sachsen-Anhalt und Thüringen unter anderem das Gebiet Saale-Thüringen-Südharz sowie Verbindungen von Halle und Magdeburg in den Harz.