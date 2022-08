Hohe Strompreise sind Marktversagen - Stoppt den Börsenhandel in Leipzig

Halle/MZ - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) möchte, dass Gaskraftwerke aktuell möglichst außer Betrieb bleiben, um den fossilen Brennstoff für die Wärmeversorgung im Winter aufzubewahren. Doch das ist gar nicht so einfach, weil Gaskraftwerke in vielen Städten die Fernwärme liefern, die Bürger für ihr warmes Wasser benötigen. Obwohl teures Gas in der Stromversorgung in Deutschland nur eine untergeordnete Rolle spielt, bestimmen die Gaskraftwerke den Marktpreis.