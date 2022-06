Die Total-Energies Raffinerie in Leuna beliefert in Ostdeutschland rund 1.500 Tankstellen aller Marken mit Benzin und Diesel. Die Anlage kann jährlich bis zu elf Millionen Tonnen Rohöl verarbeiten, das über eine Pipeline aus Russland geliefert wird.

Halle/MZ - Mit Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar schossen die Öl- und Kraftstoffpreise in die Höhe. Die Händler hatten vor allem Angst vor Versorgungsengpässen. Schließlich liefert Russland gut ein Drittel des Öls und knapp ein Drittel des Diesels, die in Deutschland verbraucht werden. Doch während die Ölpreise schon wieder kräftig gesunken sind, bleibt das bei den Spritpreisen aus. Warum ist das so? Und wer verdient an den hohen Spritpreisen?