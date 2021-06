Hohe Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder - Viele Zusatzangebote

Magdeburg - Nach der monatelangen coronabedingten Unterbrechung ist die Nachfrage nach Schwimmunterricht in Sachsen-Anhalt groß. Die Pandemie habe zu einem erheblichen Stau in der Ausbildung geführt, teilte Holger Friedrich vom Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Halle mit.

Momentan führe die DLRG zuvor gestoppte Kurse weiter, habe neue begonnen und biete teilweise weitere Kurse in Freibädern oder an Wochenenden an. „Bis zu den Schulferien haben wir dafür mit einigen Schulen Kooperationen geschlossen, um ausgefallenen Unterricht nachzuholen“, so Friedrich. In den Sommerferien seien zusätzliche Schwimmprojekte geplant, beispielsweise in Halle.

Dort haben sich Schwimmvereine gemeinsam mit den Bädern Halle für außerplanmäßige Kurse zusammengetan, wie die Stadtwerke Halle mitteilten. Unter anderem seien Sommertrainingslager in den Hallenbädern geplant. Zudem sollen noch vor den Ferien Sonderprojekte mit Schulklassen in den Freibädern Nordbad und Saline stattfinden, hieß es. Da die Nachfrage hoch ist, werden mehr Zeitfenster als in den vergangenen Jahren für Schwimmkurse genutzt. Der Nachholbedarf sei groß - nicht nur wegen der Schließung von November 2020 bis Mai 2021, sondern auch wegen der ersten pandemiebedingten Pause im Frühjahr 2020.

Schulschwimmunterricht wird im normalen Pensum weitergeführt

Auch die Landeshauptstadt Magdeburg plant mehr Kurse. Wegen der Eindämmungsverordnungen seien sowohl 2020 als auch 2021 weniger Kurse als üblich angeboten worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Etwa 500 Kinder warten auf die Kurse für das Abzeichen „Seepferdchen“ in der Schwimmhalle Olvenstedt. Die Warteliste sei wegen der pandemischen Einschränkungen stark gewachsen, hieß es.

Der Schulschwimmunterricht wird den Angaben nach im normalen Pensum weitergeführt, weil die Ressourcen für eine Erhöhung nicht reichen. Allerdings sei infolge des Unterrichtsausfalls der Bedarf gestiegen. Er soll im kommenden Schuljahr mit Projekten abgefangen werden, so die Stadt. Dafür können die Schulen Kooperationen mit Vereinen eingehen. „Die Landeshauptstadt plant, hierfür zusätzliche Zeiten in den Schwimmhallen zur Verfügung zu stellen“, erklärte die Sprecherin.

Bei den Bädern in Dessau-Roßlau häufen sich die Anrufe zu zusätzlichen Schwimmkursen. „Leider müssen die Anrufer vertröstet werden, da noch Kurse, die zu Beginn der Pandemie abgebrochen werden mussten, offen sind“, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Insgesamt soll das Angebot aber erhöht werden. Unter anderem seien im Gesundheitsbad Dessau an mehreren Tagen Kurse geplant.

Sachsen-Anhalt: Versäumnisse durch Schwimmunterricht über Arbeitsgemeinschaften ausgleichen

Auch seitens der Schulen gebe es mehr Bedarf, so der Sprecher. Auf Initiative des Landesschulamtes werde versucht, im Schwimmunterricht und über Arbeitsgemeinschaften Angebote zu organisieren. So sollen die Versäumnisse ausgeglichen werden.

Dass die Pandemie einen großen Einfluss auf Badeunfälle haben wird, glaubt Holger Friedrich vom DLRG trotz des ausgefallenen Unterrichts nicht. „Denn entscheidend ist immer noch das Verhalten der Menschen und vor allem bei Nichtschwimmerkindern das Verhalten der Eltern“, so der Geschäftsführer. „Wenn die Regeln beim Baden eingehalten werden und die Menschen vor allem in die bewachten Bäder gehen, dann werden die Gefahren für Badeunfälle minimiert.“

2020 waren in Sachsen-Anhalt vier Menschen ertrunken. Das war den Angaben zufolge die niedrigste Zahl seit mindestens zwei Jahrzehnten. (dpa)