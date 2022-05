Hochwasserkatastrophe im Westen: Sachsen-Anhalt will helfen und wartet auf Ersuch

Halle (Saale)/dpa/MZ - Wassermassen unterspülen Häuser, Gebäude stürzen ein, rutschen ab, Menschen sterben: Die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands bringt Chaos, Verwüstung und Leid. Ihr Ausmaß kann noch nicht abgeschätzt werden. Bis Freitagnachmittag wurden mehr als 100 Tote gezählt. In Rheinland-Pfalz kamen nach offiziellen Angaben mindestens 60 Menschen ums Leben, in Nordrhein-Westfalen (NRW) waren es 43. Und in beiden Bundesländern werden noch viele Menschen vermisst. In Rheinland-Pfalz war am Freitag noch der Verbleib von knapp 100 Personen unklar.