Mit Video: „Geh lieber arbeiten!“ - Haseloff-Satz im Hochwassergebiet empört SPD und Linke

Reiner Haseloff am Donnerstag in Berga.

Magdeburg - Die Politiker stapfen in Gummistiefeln durch das Hochwassergebiet in Mansfeld-Südharz, vom Straßenrand kommen höhnische Rufe. Ein Kamerateam des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ hat die Szene festgehalten - und auch die Reaktion von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an der Seite von Kanzler Olaf Scholz (SPD). „Jaja, bleib mal ruhig“, entgegnet der Landeschef in den letzten Sekunden des kurzen Videos. Dann fällt der Satz: „Geh lieber arbeiten.“