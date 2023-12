Mit Video: Pretziener Wehr entlastet Elbe-Pegel - Lage an der Helme weiter kritisch

Sachsen-Anhalt hat das Hochwasser weiter nicht überstanden. Während die Öffnung des Pretziener Wehrs für Entlastung an der Elbe gesorgt hat, ist die Lage an der Helme weiter brisant. Zudem droht neuer Regen.

Magdeburg/Halle (Saale) - Trotz leichter Entspannung in Teilen Sachsen-Anhalts, bleibt die Hochwasserlage an einigen Flüssen in Deutschland angespannt. Betroffen sind unter anderem Gebiete an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie an der Weser in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Im Video: Schutz für Magdeburg und Schönebeck - Pretziener Wehr gezielt geöffnet

Das Pretziener Wehr nahe der Ortschaft Pretzien ist Teil eines Deichsystems zum Schutz der Städte Magdeburg und Schönebeck vor Hochwasser der Elbe. Am Donnerstagvormittag wurde diese geöffnet. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Torsten Grundmann)

Zur Entschärfung der Hochwasserlage an der Elbe in Magdeburg und Schönebeck hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) am Donnerstag das Pretziener Wehr geöffnet. Damit wird etwa ein Drittel des Elbe-Wassers an den beiden Städten vorbei durch einen Umflutkanal und über Wiesen und Felder geleitet, ehe es wieder in die Elbe fließt.

Hunderte Schaulustige beobachteten die Öffnung des 150 Jahre alten Pretziener Wehrs. Über mehr als fünf Stunden entfernten Mitarbeiter des Landesbetriebs für Hochwasserschutz die rund 320 Stahlplatten, so dass das Wasser langsam in die Gebiete hinter dem Wehr fließt. Das sorgt nach Angaben des LHW dafür, dass das Wasser nicht mit voller Wucht auf die Dämme und Deiche trifft

Die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt ist weiter angespannt: Pretzien: Zwei Fotografen stehen zum Sonnenaufgang am Pretziener Wehr. Foto: dpa/stephan schulz

Das etwa 135 Meter lange Wehr bei Pretzien war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden. Auch nun soll es dafür sorgen, dass ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal fließt, um Schönebeck, Magdeburg und andere Orte in den Elbniederungen herum, bis es wieder in die Elbe fließt.

Hochwasserscheitel der Elbe in Magdeburg am Sonntag erwartet

In Magdeburg wird der Hochwasserscheitel der Elbe am Sonntag erwartet. Die Stadt erwartet einen Höchststand von 5,25 Metern. Beim Hochwasser 2013 betrug der maximale Pegel in Magdeburg 7,47 Meter.

"In Magdeburg geht vom Hochwasser derzeit weiterhin keine größere Gefahr aus", betont Oberbürgermeisterin Simone Borris. Weil die Alarmstufe 3 mit großer Wahrscheinlichkeit in Magdeburg nicht erreicht werde, seien derzeit auch keine Deichwachen erforderlich.

Feuerwehrleute bauen Schutzwall an der gesperrten B 85 bei Kelbra

Sachsen-Anhalt: Bundesstraße 246a teilweise gesperrt

Wegen der Öffnung des Wehrs wurde ein Abschnitt der Bundesstraße 246a voll gesperrt. Das Gebiet könne nur großräumig über Magdeburg oder Dessau umfahren werden, weil Kreis- und Gemeindestraßen in dem Bereich ebenfalls gesperrt werden, wie der Salzlandkreis am Donnerstag mitteilte.

Von der B246a ist der Abschnitt des Umflutkanals zwischen «Alte Fähre» und dem Ortseingang Plötzky von der Sperrung betroffen. Wie lange die Sperrung nötig ist, hänge von der Hochwasserlage ab, hieß es.

Die Elbe hat sich in Magdeburg in einen breiten Strom verwandelt. Unter anderem sind viele Elbwiesen inzwischen überflutet. Wegen des Hochwassers besteht nun aber doch eine Verbindung auf dem Wasser bis hinein in den Industriehafen. (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Torsten Grundmann)

Pegel im Blick: Behörden beobachten Situation an der Elbe genau

Am Elbe-Pegel Tangermünde kann der Höchststand bis zum Silvesterabend anhalten, mit 6,20 Metern.

Auch im Jerichower Land wird die Situation genau beobachtet: Pegelstände wie 2002 und 2013 seien jedoch nicht zu befürchten. Anwohner wurden aufgefordert, Hochwasserschutzanlagen nicht zu betreten und Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Hochwasser: An diesen Flüssen in Sachsen-Anhalt gilt aktuell Alarmstufe 4

Helme - Bennungen / Wasserstand = 228 cm

(29.12., 6.15 Uhr)

Hochwasser: An diesen Flüssen in Sachsen-Anhalt gilt aktuell Alarmstufe 3

Unstrut - Wangen / Wasserstand = 468 cm

(29.12., 6.15 Uhr)

- Wangen / Wasserstand = 468 cm (29.12., 6.15 Uhr) Ohre - Wolmirstedt / Wasserstand = 266

(29.12., 6.30 Uhr)

Lesen Sie auch: Nachdem die Weiße Elster wieder über die Ufer trat: Hochwasserschutz wird vom Land gefordert

Wetterprognose: DWD sagt weitere Niederschläge voraus

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen muss mit weiteren Niederschlägen gerechnet werden. Ein Tiefausläufer bringe in der Nacht zu Freitag Schauer, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag. Große Regenmengen seien dort aber nicht zu erwarten.

Während sich die Hochwasserlage in Thüringen zuletzt beruhigte, gilt sie vor allem in Sachsen-Anhalt als angespannt. Teile Sachsens bleiben auch schon am Donnerstag nicht von Regen verschont.

Lesen Sie auch: Orientierungsloser Mann aus Hochwasser bei Rotenburg gerettet

Hochwasser in Sachsen: Sinkende Fluss-Pegelstände bis auf die Elbe

Die Wasserstände in den sächsischen Flüssen fallen wieder - mit einer Ausnahme. Für die Elbe wird nach jüngster Prognose aber erst am Freitag mit einem Rückgang gerechnet, so das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Donnerstag.

Aktuell werden nur noch leicht steigende bis gleichbleibende Wasserstände beobachtet. Ab Freitag dann soll der Wasserstand in der Elbe von der Grenze in Schöna her sinken - und später auch in Dresden und Riesa.

Pegel der Bode in Staßfurt bleibt konstant auf hohem Niveau

Wasserstände der Elbe in Zentimeter (cm):

Dresden = 592 cm / 29.12. 6.30 Uhr

Torgau = 642 cm / 29.12. 6.30 Uhr

Wittenberg = 547 cm / 29.12. 6.30 Uhr

Aken = 592 cm / 29.12. 6.30 Uhr

Barby = 568 cm / 29.12. 6.30 Uhr

Schönebeck = 546 cm / 29.12. 6.45 Uhr

Magdeburg Rothensee = 646 cm / 29.12. 6 Uhr

Niegripp = 712 cm / 28.12. 17.45 Uhr

Tangermünde = 564 cm / 29.12. 6.30 Uhr

(Aktuelle Messwerte der Flüsse in Sachsen-Anhalt - Angaben der Hochwasservorhersage des Landes (ungeprüfte Rohdaten)

Hochwasser: Situation an Saale leicht entspannt

Die Region Bernburg wird offenbar glimpflich davonkommen. Der Scheitel der Saale-Fluten sollte in der Nacht zum Donnerstag Bernburg passieren. Flussaufwärts sank der Pegel in Naumburg seit Mittwochmorgen kontinuierlich, auch weil die thüringischen Talsperren ihre Abgabemengen reduzierten. In Halle-Trotha stagnierte der Pegel der Saale bis zum Mittwochnachmittag.

Pegel in der Altmark sinken zwar, aber viele Flächen sind überflutet

Auch wenn die Pegelstände von Jeetze und Dumme im Altmarkkreis sinken, besteht dort weiterhin Gefahr: Eine Straße droht abzusacken. Entwarnung kommt indes vom Tierpark am Jeetzeufer.

Pegel der Bode in Oschersleben steigt auf Jahres-Hoch

Noch keine Entwarnung im Landkreis Mansfeld-Südharz

Der gestiegene Wasserstand in der Helme durch die Abgabe von Wasser aus dem Stausee Kelbra hat am Donnerstag auch die Lage im unteren Lauf des Flusses verschärft. Das Hochwasser gefährdete inzwischen Nikolausrieth im Kyffhäuserkreis. Der Ort liegt knapp drei Kilometer südöstlich vom Allstedter Ortsteil Katharinenrieth in Mansfeld-Südharz.

Video: Hochwasser in Sachsen-Anhalt

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Abgelassenes Wasser aus Stausee Kelbra bedroht Orte in Thüringen

Der nach der Abgabe von Wasser aus der Talsperre Kelbra in Sachsen-Anhalt gestiegene Wasserstand der Helme gefährdet nach Behördenangaben ein Dorf in Thüringen. Betroffen sei der Ortsteil Nikolrausrieth im Kyffhäuserkreis, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag mit.

Einsatzkräfte hätten dort Sandsäcke am Flussufer aufgebaut, um ein Überlaufen des Wassers in den kleinen Ort mit etwa 30 Häusern zu verhindern. Zuständige Behörden beider Bundesländer berieten derzeit das weitere Vorgehen, konkret, ob der in Sachsen-Anhalt liegende Helme-Deich gezielt geöffnet werden solle.

Damit soll das Wasser auf umliegende Felder geleitet werden. Das Dorf Mönchpfiffel-Nikolausrieth liegt direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Die Situation habe sich in den vergangenen Stunden entwickelt, sagte ein Sprecher des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in Jena.

Nach Angaben des Landratsamtes Kyffhäuserkreis gefährdet der hohe Wasserstand der Helme auch den Ort Heygendorf. Es bestehe aber keine akute Gefahr, sagte ein Sprecher. Die kritischen Stellen würden laufend beobachtet, das Landratsamt befinde sich in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden in Thüringen und Sachsen-Anhalt.

Von der Situation am Helme-Ufer in Nikolausrieth hatte sich am Donnerstag auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ein Bild gemacht. Der nahe der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen gelegene Stausee Kelbra am Kyffhäusergebirge war nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen über Weihnachten vollgelaufen. Die Talsperre hat die Hauptaufgabe, das Helme-Unstrut-Tal vor Hochwasser zu schützen. Aus dem Talsperrensystem soll kontrolliert Wasser abgegeben werden.

Stausee Kelbra fast voll gelaufen - moderater Anstieg der Helme

Laut LHW wurde die Kapazitätsgrenze des Stausees Kelbra in der Nacht zum Mittwoch erreicht. Da der Zufluss in den Stausee rückläufig sei, werde im Laufe des Mittwochs ein moderater Anstieg des Wasserstandes der Helme erwartet, so der Landkreis Mansfeld-Südharz. Landrat André Schröder (CDU) erklärte: "Hohe Wachsamkeit bleibt geboten. Auch in den kommenden Tagen bleibt die höchste Alarmstufe 4 entlang der Helme erhalten."

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Talsperre Kelbra ist fast vollgelaufen. (Kamera: Frank Schedwill)

Die Deichwachen von Freiwilliger Feuerwehr und LHW sind weiter im Einsatz. Auch für die kommenden Tage würden hohe Wasserstände erwartet. Schröder dankte den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und allen freiwilligen Helfern. Auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden klappe.

An der Salzwedeler Dumme, wo seit Tagen hohe Alarmstufen galten, wurde die Gefahr heruntergestuft, wie es aus dem LHW hieß. Die zweithöchste Hochwasseralarmstufe 3 habe zuletzt an der Weißen Elster am Pegel Oberthau gegolten, an der Mulde in Dessau und an der Ohre in Wolmirstedt. Die Pegelstände der Mulde gingen grundsätzlich zurück, hieß es. Weil aber die Elbe so viel Wasser führe, komme es zu einem Rückstau.

Jeetze und Dumme: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt (Kamera: Alexander Rekow)

Mehr zum Thema: Sperrung bei Salzwedel - Straße könnte wegen Hochwasser absacken

Elbe in Magdeburg: Scheitelpunkt noch nicht erreicht - Droht Magdeburg schweres Hochwasser?

Elbe in Sachsen: Dresden ruft Alarmstufe 3 für Elbe aus

Hochwasserlage an der Saale in Halle entspannt sich

In Halle ist der Wasserstand der Saale zurückgegangen. Mit 4,60 Meter habe sich am Donnerstagmittag am Unterpegel Trotha die Hochwasserlage im Stadtgebiet im Vergleich zum Vortag weiter entspannt, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Scheitel habe bei 4,94 Metern gelegen. Bis zum Pegelstand von 4,50 Meter gilt noch die Alarmstufe 2. Mit einem weiteren Rückgang werde in den kommenden Tagen gerechnet.

Wenn es die Wasserstände zuließen, würden auch gesperrte Wege wieder freigegeben. Zudem prüften die Stadtwerke derzeit, in welchen Straßen die Beleuchtung wieder eingeschaltet werden kann. Eine vollständige Normalisierung sei aber erst bei einem Pegel unter der Alarmstufe 1 mit 4,0 Metern zu erwarten.

Mulde bei Dessau Mosigkau: Feuerwehr öffnet Sperrbauwerk im Dessauer Ortsteil Mosigkau - Baum staut Wasser an

Lage an den Flüssen der Harzregion: Hochwasseralarm im Harz: Wo sich die Flut in der Region am stärksten auswirkte

Anhalt-Bitterfeld: Hochwasser an der Mulde - Pegel im Altkreis Bitterfeld erreichen Höchststand

Region Bernburg: Alarmstufe 2 an Bode und Saale im Raum Bernburg

Saale bei Weißenfels: Hochwasserwarnstufe 2: Saalepegel erreicht Radweg in Weißenfels

Jeetze und Dumme in der Altmark: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt

Lage an der Nuthe in Zerbst: Alter Teich in Zerbst wird zur Seenlandschaft: Wasser der Nuthe bedroht mehrere Wohnhäuser

Okertalsperre im Harz randvoll: Sorge vor steigendem Pegelstand

Die Okertalsperre im Harz hat ihre maximale Kapazität erreicht.

Über den Überlauf der Staumauer werde nun mehr Wasser in die Oker abgegeben, teilte die Stadtverwaltung Braunschweig (Niedersachsen) am Dienstag mit.