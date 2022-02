Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt aktuell - Bode im Harz steigt dramatisch: erste Häuser unter Wasser

Durch starken Regen in den vergangenen Tagen steigen die Pegel der Flüsse in Sachsen-Anhalt. In einigen Landkreisen wurden bereits Hochwasserwarnungen herausgegeben.

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa/DUR/ms - Der Pegel der Bode im Harz steigt weiter dramatisch an und damit auch die Hochwassergefahr. Im Raum Wegeleben wurde jetzt die Warnstufe 2 überschritten. Am Dienstagmorgen fehlten nur noch vier Zentimeter zum Erreichen der dritten Hochwasserwarnstufe. Derzeit liegt der Wasserstand bei 176 Zentimeter (Stand: 22.02. - 8 Uhr).

Im Nachbarort Deesdorf stehen bereits die ersten Häuser unter Wasser. Die Bode hat Straßen, Wege und zahlreiche Felder überflutet. Einige Bewohner der Mittelstraße kommen nur noch über Sandsäcke ins Trockene.

Staßfurt wenige Zentimeter vor Alarmstufe 1

Weitere Flüsse wie die Selke, die Wipper, die Helme und die Unstrut meldeten in einigen Abschnitten erhöhte Wasserstände. In Bernburg ist die Saale über die Ufer getreten, Gehwege waren überflutet. Allerdings nehmen die Werte dort aktuell wieder ab - aktueller Wasserstand in Bernburg liegt bei 324 Zentimeter (Stand: 22.02. - 9.45 Uhr). Die Meldegrenze ist erst ab einem Stand von 400 Zentimeter erreicht.

An den Ufern der Elbe bei Magdeburg standen die ersten Bäume mit den Wurzeln im Wasser.

In Staßfurt steigt der Pegel der Bode ebenfalls stark an. Derzeit fehlen noch vier Zentimeter bis zur Alarmstufe 1, die bei 250 Zentimetern eintritt. Momentan steht der Wasserstand dort bei 246 Zentimtern (Stand: 22.02. - 8.45 Uhr).

Derzeit gilt auch eine Hochwasserwarnung für das Aland-Flussgebiet im Landkreis Stendal und für die Jeetze und ihren Nebenfluss Dumme im Altmarkkreis Salzwedel. Nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LSH) haben die Niederschläge der letzten Tage zu einer deutlichen Erhöhung der Wasserstände der Salzwedeler Dumme geführt.

Die Warnung wurde am Montagfrüh herausgegeben und gilt bis einschließlich Mittwoch.

In Mahndorf, Ilsenburg und an der Steinernen Renne nahe Wernigerode sind die Wasserpegel über Nacht wieder unter die Alarmstufe 1 gesunken. In Thale (201 Zentimeter) hingegen ist der Stand wieder leicht gestiegen - von 201 Zentimeter am Montag auf 207 Zentimeter am Dienstag (Stand: 22.02. - 8.45 Uhr).

Die Situation an der Salzwedeler Dumme scheint sich wieder zu entspannen. Nachdem sie innerhalb von 24 Stunden (von Sonntag auf Montag) von 43 Zentimeter (Stand: 20.02. - 10.15 Uhr) auf 71 Zentimeter (Stand: 21.02. - 10.15 Uhr) angestiegen ist, bleibt die Dumme seit Montagabend auf konstanten 62 Zentimetern. Die erste Alarmstufe wird hier ab einem Grenzwert von 110 Zentimetern erreicht.

Bedeutung der Alarmstufen

Alarmstufe 1 Meldebeginn: der festgelegte Richtpegel des Wasserstandes wird mit steigender Tendenz überschritten

Alarmstufe 2 Kontrolldienst: die Städte und Gemeinden richten einen Kontrolldienst ein

Alarmstufe 3 Wachdienst: es wird ein ständiger Wachdienst eingerichtet und mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen

Alarmstufe 4 Hochwasserabwehr: es besteht Gefahr für die Allgemeinheit, Wirtschaft oder für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen

Jeder Fluss hat andere Grenzwerte für die jeweiligen Alarmstufen.