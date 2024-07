Hochschul-Kanzlerin in Sachsen-Anhalt will gewählter Nachfolgerin nicht weichen

Magdeburg/MZ - An der Hochschule Magdeburg-Stendal ist ein ungewöhnlicher Machtkampf um den Posten der Kanzlerin, also der Verwaltungschefin, entbrannt. Vor zwei Wochen hatte die Hochschule die Stelle neu besetzt: Gewählt wurde die derzeit an der Leopoldina in Halle tätige Nora Küster-Dammaschke, Dienstbeginn soll der 1. August 2025 sein. Die amtierende Kanzlerin Antje Hoffmann will ihren Schreibtisch allerdings nicht räumen. Sie droht nun mit juristischen Schritten.