Besonders heiß Hitzewarnung für Sachsen-Anhalt: Wetterdienst erwartet heftige Gewitter am Sonntag

Der Sommer ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Seit Freitag ist das Wetter von Hitze und Temperaturen deutlich über 30 Grad in Sachsen-Anhalt bestimmt. Am Sonntag drohen jedoch schwere Gewitter.