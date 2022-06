Hitze-Wochenende in Sachsen-Anhalt: Alle aktuellen Infos zum Wetter, Brandgefahr und Co.

Die kommenden Tage werden heiß in Sachsen-Anhalt. Der Freitag läutet das Hitze-Wochenende ein, wobei die Temperaturen noch bei angenehmen 27 Grad Celsius in der Spitze liegen werden. Alle aktuellen Infos zum Hitze-Wochenende.

Bei hohen Temperaturen wie sie am Wochenende in Sachsen-Anhalt erwartet werden, hilft meist nur der Sprung ins kalte Wasser.

Magdeburg/DUR - Der Wetterdienst rechnet am Wochenende mit Temperaturen über 30 Grad in Sachsen-Anhalt. Vor allem am Samstag kann es sich auf bis zu 35 Grad aufheizen.

Mit den steigenden Temperaturen ist auch die Waldbrandgefahr im Land groß. Am Donnerstag haben viele Landkreise die Gefahrenstufen aktualisiert. In einem Großteil der Regionen gilt nun die Warnstufe 4, im Jerichower Land sogar die höchste Stufe 5.

Vorkehrungen für Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt durch Hitze

Am Wochenende finden in Sachsen-Anhalt auch zahlreiche Veranstaltungen statt. So mitunter die Schlossfestspiele in Merseburg. Erst kürzlich gab es eine Diskussion in den sozialen Medien, ob es angesichts der zu erwartenden sehr hohen Temperaturen am Wochenende gestattet sein soll, Getränke mit auf das Festivalgelände zu bringen.

Hitze-Tipps: Mehr als üblich trinken

Auch die Zoos in Halle und Magdeburg bereiten sich auf die Hitze-Welle vor. Für einige Tiere wie Schneeleoparden, Tiger und Luchse wollen die Pfleger im Magdeburger Zoo Wassersprühanlagen aufstellen. Die Elefanten erhalten frische Wasserbäder und sollen nach Angaben des Zoos einmal mehr als üblich abgeduscht werden. Auch für andere Tiere werden besondere Möglichkeiten zur Abkühlung geboten.

Bei solch hohen Temperaturen sollte vor allem auf ausreichend Flüssigkeit im Körper geachtet werden. Beim Trinken ruhig Gas geben, rät Christoph Liebich, Mediziner aus München. Mehr als das empfohlene Minimum von rund 1,5 Litern Wasser zu trinken, sei gut. Wer sich schlapp fühlt, Kopfschmerzen oder eine trockene Mundschleimhaut hat, hat zu wenig getrunken, sagt Liebich.