Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr so wenig Kinder geboren wie noch nie in der Geschichte. Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts kamen rund 13.500 Jungen und Mädchen zur Welt. Das unterbietet noch den bisherigen Negativrekord von 1993, eine Folge der damaligen beruflichen Unsicherheit in den Nachwendejahren.