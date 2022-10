Hirnstruktur aus dem Labor: So bilden Forscher unser Denkorgan nach

Halle/dpa/MZ/MM - Petrischalen, in denen in Laboren hirnähnliche Gewebestrukturen heranwachsen? Eine Vorstellung, die faszinierend ist, aber auch Unbehagen und Sorgen auslösen kann, wie Experten der Leopoldina in Halle einräumen. Sie haben jetzt eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht, in der sie die Forschung selbst, aber auch die ethischen und juristischen Aspekte erläutern. MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller hat dazu die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.