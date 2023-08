Der „Pfötchen“-Verein in Dessau-Roßlau unterstützt sowohl die Menschen in der Region als auch ihre Haustiere.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ - Mitten in Dessau-Roßlau in dem Gebäude der ehemaligen Elektromotorenwerke befindet sich ein besonderes Projekt: der „Pfötchen“-Verein mit seiner Tierfutter-Ausgabestelle. Es ist nur ein kleiner Raum. Direkt hinter dem Eingang in der Daheimstraße 51 steht ein Tisch mit Unterlagen, rechts und links davon etwa zwei Meter hohe, mit Tierfutter gefüllte Regale. Obwohl der gemeinnützige Verein so einige Aufgaben betreut, liegt das Hauptaugenmerk auf dieser besonderen Ausgabestelle. Im November 2007 wurde der Verein gegründet. Danach haben die Mitglieder damals einen Grundstock an Futterreserven aufgebaut, sodass die Ausgabestelle wenige Monate später eröffnet werden konnte.