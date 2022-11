Helene Fischer-Manager Uwe Kanthak zahlte 15.000 Euro an Ex-MDR-Chef

Leipzig/MZ - Die Erinnerung ist weg – fast zumindest. „Ich hätte mich gern vorbereitet, aber ich habe dazu keine Akten mehr“, sagt Uwe Kanthak vor dem Landgericht in Leipzig. Der 61-Jährige ist einer der mächtigsten Manager in der deutschen Schlagerwelt. Sein berühmtester Schützling ist Helene Fischer, die mit ihm an ihrer Seite zum Star wurde. Aber auch „Die Prinzen“ aus Leipzig hat der Künstleragent unter Vertrag. Am Freitag sollte Kanthak nun im Prozess gegen eine ehemalige Größe der deutschen Schlager- und Unterhaltungsszene aussagen. Es geht um Udo Foht, der einst Unterhaltungschef des MDR war. Ihn bezeichnet Kanthak als einst „einen der wichtigsten Medienleute in Deutschland“. Und ihm hat Kanthak viel Geld überwiesen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.