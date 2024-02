Helden im Geiste und noch viel mehr

Leonie Olle hat einen ihrer Charakter-Figuren in der Hand – für das Spiel nicht notwendig, aber schön zu haben. Das gilt auch für ihre riesige Sammlung an Würfeln.

Es ist wieder eskaliert. Aus einer Auseinandersetzung wurde eine Schlacht. Das passiert öfter. Wenn die kleine Mabel oder einer ihrer Kameraden nicht überzeugend genug sind, lässt sie ihre Halblingsfäuste sprechen, so wie sie es bei den Mönchen gelernt hat. In Wirklichkeit ist Mabel die 31-jährige Leonie Olle. Die nicht auf einem Schlachtfeld steht, sondern es sich in Halle an ihrem Schreibtisch bei gedimmtem Licht und Tee gemütlich gemacht hat. Olle und ihre Mitstreiter sind im Rollenspiel „Dungeons and Dragons“ unterwegs, was übersetzt „Verliese und Drachen“ bedeutet. Dort kämpfen sie gegen Monster, lösen Aufgaben und erleben Abenteuer. Und das schon seit fünf Jahren mit einer Gruppe, die über die ganze Welt verstreut ist.