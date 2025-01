Nach zwei schweren Operationen an der Speiseröhre und am Herzen kämpft sich Schauspieler Heinz Hoenig ins Leben zurück.

Heinz Hoenig und seine Frau Annika in besseren Tagen: Aber nach der schweren Krankheit geht es dem Schauspieler nun auch immer besser.

Blankenburg/DUR. - Schauspieler Heinz Hoenig, der zuletzt mit vielen gesundheitlichen Problemen kämpfen musste, geht es immer besser. In einer aktuellen Instagram-Story erzählt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, wie ihr Ehemann die ersten Schritte mit seinem Rollator bewältigt hat.

Ihr Heinz habe "heute Vollgas gegeben und die ersten Schritte wirklich ganz alleine um die Kücheninsel gemacht", so Kärsten-Hoenig. Es seien für die Familie nicht nur ein paar Schritte, sondern es bedeute ihr und ihrer Familie unglaublich viel, dass es überhaupt wieder bergauf geht. Der Gesundheitszustand sei im vergangenen Jahr kritisch gewesen.

Zurück ins Leben für Heinz Hoenig

Annika Kärsten-Hoenig sagt strahlend: "Aber es geht immer weiter. Zurück ins Leben. Ins Leben, wie das auch immer aussehen mag." Sie hofft, dass Heinz bald wieder Treppen steigen und sie mit nach draußen begleiten kann.

Überhaupt klingt sie in dem Video sehr optimistisch: "Man darf sich nicht darauf fokussieren, was man nicht mehr hat, sondern daran erfreuen, was man noch hat. Wir haben uns noch. Wir haben unsere Familie. Wir haben gemeinsame Zeit. Das ist einfach ein riesengroßes Geschenk", sagt sie.

Annika Kärsten-Hoenig bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung

Annika Kärsten-Hoenig bedankte sich in den Kommentaren auch noch einmal bei den Fans, die sie in der schweren Zeit unterstützt haben. "Wir danken Euch von ganzem Herzen für Eure lieben und ermutigenden Worte. Der Weg bis hierhin war wirklich kein leichter, ganz im Gegenteil. Er war geprägt von vielen Tränen und dunklen Stunden."

Der Schauspieler Heinz Hoenig ist durch seine Rollen im Kinofilm "Das Boot" und in den Serien "Tatort" und "Großstadtrevier" bekannt geworden. Im vergangenen Frühjahr verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, laut Kärsten-Hoenig wurde er wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht und lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma. Nach Operationen geht es ihm inzwischen besser.

Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, ehemalige Krankenschwester, pflegt ihn zu Hause in Blankenburg (Harz). Die beiden haben zusammen zwei Söhne.