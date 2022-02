Rekord-Haushalt geplant: Hier will Sachsen-Anhalt 2022 kräftig investieren

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt plant für das laufende Jahr so hohe Ausgaben wie nie zuvor. Nach 11,853 Milliarden Euro im vergangenen Jahr würden für dieses Jahr 13,348 Milliarden Euro veranschlagt, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag in Magdeburg sagte.

Zuvor hatte das Kabinett den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 beschlossen. Richter sagte, Herausforderung sei nun, das Geld auch umzusetzen. Im vergangenen Jahr hatte das Land bereits ein Corona-Sondervermögen von rund zwei Milliarden Euro auf den Weg gebracht, alle Maßnahmen müssen in diesem Jahr begonnen werden.

Sachsen-Anhalt investiert in Personal, IT und Bauvorhaben

Das Plus von 1,5 Milliarden Euro, das über alle Ressorts reiche, fließe etwa in Personalstellen. Das bisherige Volumen, das rund 41.400 Vollzeitstellen entspreche, könne auf rund 42.900 aufgestockt werden, sagte der Minister.

Zusätzliches Geld fließe zudem in die IT und weiter steigende Baukosten. 107 Millionen Euro mehr und damit in der Summe 1,735 Milliarden Euro sollen die Kommunen erhalten. Für die Kreisstraßen sei ein Plus von 45 Millionen Euro vorgesehen.

Genehmigung durch den Landtag steht noch aus

Der Haushalt, der inklusive coronabedingter Ausgaben etwa für Tests 13,575 Milliarden Euro vorsieht, muss vom Landtag beschlossen werden. Die erste Lesung ist für eine Sondersitzung am 7. März vorgesehen.

Es folgen Beratungen in Ausschüssen bis zur zweiten Lesung voraussichtlich am 18./19. Mai. Solange gibt es eine vorläufige Haushaltsführung und neue, über den Haushalt finanzierte Projekte können noch nicht begonnen werden.