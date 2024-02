Mediziner fehlen auf dem Land Haseloff will junge Ärzte in Sachsen-Anhalt halten - kommt Staatsvertrag mit neuen Quoten?

Was hilft gegen den Ärztemangel? Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) will auf der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag über neue Wege sprechen. Er fordert höhere Landesquoten per Staatsvertrag.