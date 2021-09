Haseloff will Deutschland als Vorbild im Klimaschutz sehen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Bundesrepublik als internationales Vorbild im Klimaschutz sehen. Das sagte der Regierungschef im MZ-Interview. „Immer wieder kriege ich die Frage gestellt: Kann Deutschland mit einem Prozent der Weltbevölkerung das Weltklima retten?“, so Haseloff.

„Mit all dem Riesenaufwand - Atomausstieg, Kohleausstieg und so weiter. Opfern wir uns, während die anderen großen Volkswirtschaften nicht mitmachen?“ Haseloff erklärte dazu: „Wir müssen Vorbild sein. Andere müssen sich an uns orientieren. Aber wir müssen den Leuten auch erklären, warum wir das alles machen.“

Haseloff fordert schnellere Planungs- und Bauverfahren

Haseloff forderte zugleich neue Rahmenbedingungen, um Kohleausstieg und Strukturwandel zu bewältigen. Die Bundesregierung müsse handeln: „Wir werden die Klimakrise definitiv nicht bewältigen, wenn die Planungs- und Bauverfahren so bleiben, wie sie sind“, sagte der Wittenberger.

„Wir bekommen technische Alternativen nur auf den Weg - die Wasserstoffwirtschaft oder den Elektroverkehr - wenn wir schneller werden. Das deutsche Planungsrecht ist immer noch für Schönwetter-Verfahren ausgelegt.“