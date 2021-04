Haseloff über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels

Am Montag (26.04.21) tagt ab 15 Uhr der Bund-Länder-Gipfel. In der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder geht es um die Frage, ob Geimpften wieder mehr Rechte zustehen sollen und wie der Impffahrplan der nächsten Wochen aussehen soll. Die Ergebnisse des Treffens wird Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff im Anschluss in einer Landespressekonferenz vorstellen.



Die Pressekonferenz wird vor dem Hintergrund der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus online auf dem Youtube-Kanal des Landes übertragen. Start der Pressekonferenz ist circa 18 Uhr. (mz)