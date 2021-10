Haseloff fordert „rote Linie des Anstands“

Stadt erinnert an Opfer des Terror-Anschlags vom 9. Oktober. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident warnt vor Verrohung der Sprache und Rassismus in der Mitte der Gesellschaft.

Halle/MZ - Um 12.04 Uhr steht Günter Buchenau auf dem Marktplatz in Halle und faltet die Hände zum Gebet. Die Glocken der Kirche und des Roten Turms läuten, hunderte Menschen halten minutenlang inne. In einigen Gesichtern sind Tränen zu sehen. Als das israelische Volkslied „Hevenu Shalom Alechem“ („Wir wollen Frieden für alle“) erklingt, singt Buchenau leise mit. Wie bei dem 89-jährigen Hallenser ist die Erinnerung bei Vielen auf dem Platz jetzt wieder ganz präsent - und auch die tiefe Trauer. Am 9. Oktober 2019 um 12.04 Uhr begann der antisemitische Terroranschlag in Halle. Am Samstag erinnert die Stadt an die Opfer.

Zäsur für Deutschland

Vor zwei Jahren hatte der Attentäter Stephan B. versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur die Synagoge in Halle zu stürmen. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er die 40-jährige Passantin Jana Lange. Wenig später tötete er den 20-Jährigen Kevin Schwarze in einem Döner-Imbiss. Am Samstag werden an den Orten Blumen und Kränze niedergelegt, in der Stadt finden Mahnwachen und Kundgebungen statt. Die Tat habe „unendliches Leid über die Opfer und Angehörigen gebracht“, sagt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vor der Synagoge. Für das Bundesland und ganz Deutschland bedeute der Terror-Anschlag eine Zäsur. „Es gibt ein Davor und ein Danach.“

„Wort und Tat sind nicht weit voneinander entfernt. Reiner Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt

Die Stadt Halle und ihre Menschen habe das Attentat verändert, sagt Günter Buchenau. Er ist 89 Jahre alt, war über Jahre Superintendent und Pfarrer der Paulusgemeinde in Halle. „Die Unbegreiflichkeit dieser Tat hat man zeitversetzt wahrgenommen. Ich habe erst gar nicht verstanden, was da passiert ist.“ An jenem Tag bat ihn seine Tochter am Telefon, zu Hause zu bleiben. In den Nachrichten setzte sich für Buchenau ein schreckliches Bild zusammen. Bei ihm hat der Anschlag eine tiefe Nachdenklichkeit über die demokratische Verfasstheit einer Gesellschaft hinterlassen. „Ich habe die Nazizeit als Kind und Jugendlicher erlebt. Dass es dafür wieder Ansätze gibt, bedrückt mich sehr. Wir haben eine Demokratie nicht einfach, wir müssen sie leben und entwickeln – jeden Tag.“

Ministerpräsident Reiner Haseloff geht zum Gebet in die Synagoge. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Ministerpräsident Haseloff warnt bei der Gedenkveranstaltung vor zunehmendem Rassismus und Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft. Dies zeige sich nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch im Gespräch. „Die Grenze des Sagbaren verschiebt sich. Die Verrohung der Sprache ist ein Warnsignal.“ Der Anschlag von Halle zeige: „Wort und Tat sind nicht weit voneinander entfernt.“ Haseloff ruft zu Zivilcourage auf. „Ziehen wir eine rote Linie des Anstands. Der Diffamierung Anderer müssen wir konsequent entgegentreten.“ Der 9. Oktober verdeutliche, dass die Erinnerung an die Shoa von Generation zu Generation weitergetragen werden müsse. Das müsse nicht nur in Schulen und Familien geschehen, sondern auch in Freundeskreisen, Verbänden und Parteien.

Leben mit der Erinnerung

Die Aufarbeitung des Geschehenen sei auch zwei Jahre später nicht abgeschlossen, sagt Edgar Franke, Bundesbeauftragter für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten. „Angehörige und Verletzte müssen mit den Folgen und vor allem der Erinnerung leben.“ Helfen müssten dabei Staat und Gesellschaft. Zuletzt hatten Opfervertreter mehr Unterstützung für Hinterbliebene und Betroffene gefordert. Sachsen-Anhalts Vizelandtagspräsidentin Anne-Marie Keding (CDU) spricht von Todesängsten und Traumata jüdischer Mitbürger, die tief betroffen machten. „Das Attentat war ein Angriff auf uns alle, auf die Menschenwürde und Demokratie.“

Am Abend rufen Initiativen zur Kundgebung am Steintor. Mehrere hundert Menschen versammeln sich. Foto: Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa

In Halle habe der Anschlag eine tiefe Wunde und Narbe hinterlassen, sagt Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Fassungslos machten aktuelle Entwicklungen. „Hass und Hetze breiten sich aus.“ So seien kürzlich Bauarbeiter in Halle antisemitisch beleidigt worden. In Leipzig schlagen Antisemitismus-Vorwürfe hohe Wellen. Ein Hotel soll den Sänger Gil Ofarim wegen seiner Davidstern-Kette abgewiesen haben. Wichtig sei eine offene Gesellschaft, so Geier. „Antisemitismus, Rassismus und Intoleranz haben in Halle keinen Platz.“

Für den Abend waren in Halle acht Demonstrationen angemeldet worden. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ blockiert eine rechtsextreme Veranstaltung, am Steintor versammeln sich mehrere hundert Menschen zu Kundgebungen. Die Polizei ist am Samstag mit insgesamt etwa 350 Kräften im Einsatz.