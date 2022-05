„Harzrevolte“: Wer steckt hinter dem Fackelprotest in Halberstadt?

Bei Corona-Demos in Halberstadt - hier im Dezember - tritt die sogenannte "Harzrevolte" in Erscheinung.

Magdeburg/MZ - Der Fackelprotest am Wohnhaus des Halberstädter Oberbürgermeisters Daniel Szarata (CDU) sorgt in Sachsen-Anhalt für Entsetzen. Parteiübergreifend solidarisierten sich Politiker am Dienstag mit dem 39-jährigen Rathauschef, sprachen von einem „Tabubruch“. Laut Polizei wurde der Aufmarsch am Privathaus am Montagabend von Rechtsextremisten angeführt: Etwa 25 Mitglieder der „Harzrevolte“ sollen den Demonstrationszug mit Hunderten Teilnehmern maßgeblich gesteuert haben. Wer ist diese Gruppierung?