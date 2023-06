Halle/MZ - Baumgerippe und Kahlflächen: Wer wissen will, wie es dem Wald in Teilen Sachsen-Anhalts geht, sieht im Harz das Ausmaß der Schäden am deutlichsten. Doch der Waldverlust setzt sich im Bundesland trotz Aufforstung fort. So haben sich die Schadflächen im Bundesland im vergangenen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahr um fast 4.000 Hektar vergrößert. Das entspricht etwa 5.600 Fußballfeldern. 2021 und 2020 waren es jeweils etwa 10.000 Hektar. Das teilte das Landesforstministerium auf MZ-Anfrage mit.