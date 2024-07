Der Harz prescht bei der Klinikreform voran: Der Landkreis Harz will die stationäre Behandlung in einem Krankenhaus bei Blankenburg bündeln. Bedeutet dies das Aus für die Krankenhäuser in Quedlinburg und Wernigerode?

Darum ist Zentralkrankenhaus bei Blankenburg geplant - Was wird aus Quedlinburg und Wernigerode?

Im Landkreis Harz sollen die stationären Behandlungen des Harzklinikums in einem Krankenhaus bei Blankenburg gebündelt werden.

Halberstadt/DPA. - Der Landkreis Harz und das Harzklinikum treiben Pläne voran, die Krankenhauslandschaft an einem Ort zu bündeln. Angesichts der Vorgaben durch die Politik zur Reform der Krankenhäuser sei ein Zentralklinikum an einem Standort die beste Lösung, erklärte der Geschäftsführer des Harzklinikums, Matthias Voth. Das Klinikum hat erste Unterlagen beim Landkreis eingereicht.

Es sollen jetzt mehrere Flächen in der Nähe von Blankenburg geprüft werden, an denen das Krankenhaus entstehen soll. Derzeit ist das Harzklinikum auf drei Standorte im Landkreis verteilt. Für Blankenburg spreche, dass 66 Prozent der Menschen im Landkreis den Ort innerhalb von 20 Minuten erreichen könnten. Alle anderen könnten die geplante Klinik in 40 Minuten erreichen.

Harzklinikum hat drei Krankenhaus-Standorte im Landkreis Harz

Die Zentralisierung sei wichtig, weil einerseits künftig der Fachkräftemangel von Ärzten und Pflegekräften als Problem immer größer werde, sagte Voth. Hinzu komme, dass die Bevölkerung immer älter werde und die Menschen auf die medizinische Versorgung angewiesen seien.

Auch interessant: Landesregierung empfiehlt Spezialisierung von Krankenhäusern

Komplett aufgegeben werden sollen die bisherigen Standorte in Quedlinburg und Wernigerode aber nicht. Beim Zentralklinikum gehe es vor allem um die stationäre Behandlung bei schweren Krankheiten wie Unfällen, Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Eine ambulante Versorgung sei auch weiterhin an anderen Standorten möglich.

Harzklinikum will über 100 Millionen in neues Krankenhaus bei Blankenburg investieren

Nach Plänen des Harzklinikums könnte das neue Krankenhaus innerhalb von sieben Jahren entstehen. Geschäftsführer Voth rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag. Das neue Zentralklinikum könne so neben Magdeburg und Halle zu einem weiteren Maximalversorger werden und dadurch auch für Patienten aus dem Westharz rund um Goslar attraktiv werden.

Lesen Sie auch: Wo das Harzklinikum sich bei der Versorgung sieht

Kritik äußerte Landrat Thomas Balcerowski (CDU) an der Landesregierung. Diese schaue nur auf die großen Städte. Das Land sei aber für Investitionen in Krankenhäuser zuständig. „Hier habe ich eine klare Erwartungshaltung an die Koalition“, sagte Balcerowski. Je nachdem, wie die Planungen des Landes aussehen, könnten die Überlegungen im Harz aber noch scheitern.

Medizinische Versorgung: Klinik-Gutachten schlägt Zentralisierung bei Krankenhäusern vor

Über die Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt wird seit längerem diskutiert. Bereits im April vergangenen Jahres war ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Sorge vor Zentralisierung beim Zentrallabor des Harzklinikums

Die Experten empfehlen, die Basisversorgung nah am Wohnort zu organisieren und schwere Fälle stärker an großen Krankenhäusern zu konzentrieren. Große Veränderungen in der Kliniklandschaft hat Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bisher stets mit Verweis auf Reformpläne des Bundes zurückgestellt.