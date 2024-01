RTL 2 kehrt mit der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ nach Magdeburg zurück. Worum es in den neuen Folgen geht und wo man sie 30 Tage kostenlos streamen kann.

Magdeburg. - Die RTL2-Dokumentation „Hartz und herzlich“ kehrt im Januar mit drei neuen Folgen nach Magdeburg zurück. Die Sendung zeigt Menschen, die in Armut leben, in ihrem Alltag. Die neuen Folgen laufen jeweils am 2., 8. und 16. Januar 2024 um 21.15 Uhr auf RTL 2. Nach der Ausstrahlung sind sie 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

In den drei neuen Folgen "Rückkehr nach Magdeburg" werden Franzi und ihre Großfamilie, Nicky mit ihrem zweijährigen Sohn Noah sowie die 66 Jahre alte Siggi begleitet. Die Protagonisten, die in der Sendung nur mit ihrem Vornamen genannt werden, leben am Existenzminimum. Die erste Staffel "Hartz und herzlich" aus Magdeburg wurde im Oktober 2022 auf RTL 2 ausgestrahlt.

Hartz und herzlich: Stress mit dem Jugendamt

Die 37 Jahre alte Franzi und ihr Ehemann Markus leben mit ihrer Großfamilie in einer 5-Zimmer-Wohnung in der Magdeburger Grünstraße. Franzi hat sechs Kinder und ist nun zum ersten Mal Großmutter geworden: Ihre 19 Jahre alte Tochter Lisa hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Lisas Partner Leon, der Vater des Kindes, wohnt ebenfalls in der 5-Zimmer-Wohnung.

Da die zehnköpfige Großfamilie von Bürgergeld lebt, wird die Miete für die 121 Quadratmeter große Wohnung vom Jobcenter übernommen. Allerdings gab es Probleme mit der Zahlung. Das Amt hat monatelang die gestiegenen Nebenkosten nicht berücksichtigt und somit zu wenig Miete an den Vermieter überwiesen - weswegen der Vermieter der Großfamilie fristlos gekündigt hat.

Franzi und ihr Ehemann Markus leben zusammen mit ihren sechs Kindern, ihrem Enkelkind und dem Partner ihrer Tochter in einer 5-Zimmer-Wohnung in Magdeburg. (Foto: RTL ZWEI/ UFA SHOW & FACTUAL)

Aufgrund der instabilen Wohnsituation sieht das Jugendamt das Kindeswohl gefährdet. Wenn die Großamilie nicht innerhalb weniger Tagen in ein Obdachlosenheim zieht, nimmt die Behörde die Kinder in Obhut.

RTL 2 Show: Nicky bekommt ein Kind

Nicky, 37, lebt mit ihrem zweijährigen Sohn Noah im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt. Seit fünf Monaten hat sie einen neuen Partner: den 42-jährigen Micky. Das Paar ist arbeitslos und lebt von Bürgergeld.

Nicky ist im neunten Monat schwanger. Ihr Freund Micky, der ehemals wohnungslos war, hilft ihr im Haushalt und kümmert sich um den kleinen Noah. Er möchte sich als Familienvater beweisen.

Arbeitsunfähigkeit: Siggi bleiben nur 180 Euro pro Monat

Die 66 Jahre alte Siggi wohnt im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Seit über 20 Jahren ist die Alleinstehende arbeitsunfähig und bezieht Erwerbsunfähigkeitsrente, mit der sie unter dem Existenzminimum lebt. Deshalb hat Siggi Anspruch auf ergänzende Leistungen des Grundsicherungsamtes, bei dem sie jährlich einen Antrag für zusätzliche Leistungen stellen muss.

Da die Rentnerin immer mehr auf einen Rollator angewiesen ist, ist sie vor Kurzem in eine barrierefreie Wohnung gezogen. Doch die ist wesentlich teurer als ihre bisherige Wohnung, so dass ihr jetzt nach Abzug aller Fixkosten nur noch 180 Euro pro Monat bleiben. Zum ersten Mal in ihrem Leben muss die gelernte Steuerfachgehilfin jetzt ihre Lebensmittel bei der Tafel kaufen.

Siggi hat nun noch weniger Geld zur Verfügung und muss Lebensmittel erstmals bei der Tafel kaufen. (Foto: RTL ZWEI/ UFA SHOW & FACTUAL)

Hier wurde für "Hartz und herzlich" schon gedreht - Magdeburg und Bitterfeld-Wolfen dabei

Die Sendung "Hartz und Herzlich" gibt es seit 2016. Gedreht wurde bisher in Duisburg, Bitterfeld-Wolfen, Mannheim, Rostock, Salzgitter-Lebenstedt, Pirmasens, Niedergörsdorf, Bergheim, Frankfurt an der Oder, Luckenwalde, Krefeld, Köln, Leverkusen, Düren, Eberswalde, Trier, Nürnberg und Magdeburg.

Produziert wird das Fernsehformat von der Produktionsfirma UFA. Die UFA hat Serien wie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Ku'damm 56" oder "Charité" gemacht sowie Shows wie "Das Supertalent" oder "Deutschland sucht den Superstar".

Kritik an Formaten wie "Hartz und herzlich"

Fernsehformate über Langzeitarbeitslose wie "Hartz und herzlich" stehen immer wieder in Kritik. Sie manifestierten Klischees und führten Menschen vor, sagen Kritiker.

RTL-2-Chefredakteurin Konstanze Beyer weist die Vorwürfe zurück. "Oft wird gesagt, Arme haben keine Stimme, keine Lobby, kommen nicht zu Wort. Wenn sie es selbst tun, wie bei uns, dann ist das anscheinend unerwünscht, weil peinlich oder nicht so geschliffen formuliert, wie es Akademiker können", sagt Beyer. Die Sozial-Doku vermittele "direkt und ehrlich, was soziale Probleme sind und wie Menschen in diesem Land leben".