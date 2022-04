Harte Kritik an Lauterbachs Rolle rückwärts bei der Quarantäne

Das Hin und Her bei der Corona-Isolation empört die Opposition. In Sachsen-Anhalt empfiehlt ein hochrangiger FDP-Politiker Lauterbach den Rücktritt - zumindest zeitweise.

Am Montag hü, am Mittwoch hott: Karl Lauterbach steht unter Druck.

Magdeburg - Ein zweifacher überraschender Kurswechsel in der Corona-Politik sorgt für Verunsicherung in der Bevölkerung und harte Kritik der Opposition. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kippte am Mittwoch den in Aussicht gestellten Wechsel zur Freiwilligkeit bei der Isolation von Corona-Infizierten. Erst am Montag hatte er angekündigt, vom 1. Mai an sollten positiv Getestete selbst entscheiden dürfen, ob sie sich absondern wollen oder nicht. Das soll nun doch nicht kommen. „Hier habe ich einen Fehler gemacht“, schrieb Lauterbach auf Twitter.