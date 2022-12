„Hallo Mama, hallo Papa“ – Mit dieser SMS-Masche nehmen Betrüger Eltern ins Visier

Es ist eine scheinbar harmlose SMS, doch wer falsch reagiert, dem drohen hohe Kosten. Mit vermeintlich harmlosen Nachrichten versuchen Trickbetrüger, von Müttern und Vätern in Sachsen-Anhalt hohe Summen zu ergaunern. Wie sich Betroffene verhalten sollten.

Klingt banal, ist aber gefährlich: Mit scheinbar harmlosen SMS richten sich Trickbetrügern an Eltern auch in Sachsen-Anhalt.

Halle/MZ - Betrüger haben es mit einer neuen Masche nun vor allem auf Eltern abgesehen: Nach Angaben der Verbraucherzentrale erhalten derzeit viele Menschen auch in Sachsen-Anhalt SMS oder Nachrichten per Whatsapp, in denen sie aufgefordert werden, Kontakt mit ihrem vermeintlichen Kind aufzunehmen.