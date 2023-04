In Mobilfunkanlagen, hier ein Sendemast, ist häufig Technik chinesischer Hersteller verbaut. Der IT-Verband in Sachsen-Anhalt warnt nun vor Abhängigkeiten.

Halle/MZ - Wer in Sachsen-Anhalt in einem Mobilfunknetz telefoniert, verlässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Technik aus China: Zwischen 60 und 75 Prozent der technischen Komponenten in den bestehenden Netzen stammen laut Landesverband der IT- und Multimedia-Industrie von den chinesischen Herstellern Huawei und ZTE. Verbandschef Marco Langhof warnt nun vor neuen Abhängigkeiten: Ohne ein Eingreifen der Politik werde der Anteil der beiden Produzenten mit dem Ausbau des 5G-Netzes auf 90 Prozent steigen. „Ich sehe da durchaus eine Analogie zur Abhängigkeit von Energielieferungen“, sagt Langhof.