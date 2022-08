Handwerker aus Halle fordert: Stoppt Sanktionen gegen Russland

Halle/MZ - Angesichts stark steigender Energiepreise werden aus der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt Rufe laut, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. „Wir fordern den sofortigen Stopp aller Sanktionen gegen Russland“, schreibt die Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unterzeichnet wurde dieser von 16 Obermeistern etwa von der Landesinnung der Konditoren, der Fleischer und der Dachdecker.