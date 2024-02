Die beiden JVA-Mitarbeiter, die der Halle-Attentäter Stephan B. 2022 als Geiseln nahm, leiden seither unter schweren mentalen Folgen. Gutachten weisen posttraumatische Belastungsstörungen aus, wie am Montag im Prozess gegen B. bekannt wurden.

Prozess gegen Halle-Attentäter: Geiseln in der JVA Burg erlitten posttraumatische Belastungsstörungen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Die zwei Gefängnismitarbeiter, die der Halle-Attentäter Stephan B. bei seinem Fluchtversuch aus der Haft im Dezember 2022 als Geiseln nahm, erlitten bei der Tat posttraumatische Belastungsstörungen. Das geht aus psychologischen Gutachten hervor, die am Montag vor dem Landgericht Stendal verlesen wurden. Der angeklagte Stephan B. hatte damals beide Gefängnismitarbeiter mit einem selbstgebauten Schussapparat bedroht und gefordert, ihm Türen und Tore in dem Gefängniskomplex in Burg (Jerichower Land) zu öffnen.